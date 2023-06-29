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Источник заявил, что Италия хочет поставлять корма для домашних животных и вино в Россию

РИА Новости: Италия обсуждает возвращение в РФ производителей кормов для домашних животных

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Depositphotos

Посол Италии обсудил с Россельхознадзором возвращение продукции производителей кормов для домашних животных из этого государства на российский рынок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, итальянская сторона обеспокоена тем, что не может поставлять на российский рынок корма для домашних животных.

«Посол Италии Джорджио Стараче попросил Сергея Данкверта, руководителя Россельхознадзора, обсудить этот вопрос на личной встрече. Переговоры состоялись сегодня», — утверждает собеседник агентства.

Также он отметил, что Италия хочет восстановить возможные форматы научно-технического сотрудничества с Россией.

Кроме этого, по словам собеседника агентства, итальянская сторона хочет сохранить свои позиции в России в качестве поставщика вина.

До этого стало известно, что Грузия заняла первое место в России среди экспортеров тихих вин, опередив Италию. С января по май 2023 года поставки подскочили на 63%.

По итогам января — мая 2023 года Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию, опередив Италию.

Ранее в Италии заявили, что преодолели зависимость от российского газа.

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