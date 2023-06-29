Экономист назвал «повышением справедливости» увеличение НДФЛ «для богатых москвичей»

Повышение ставки налога на доходы для тех, кто в год зарабатывает более 25 млн руб., поможет не только пополнить бюджет, но и повысит социальную справедливость. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук Михаил Беляев, комментируя инициативу вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова увеличить ставку НДФЛ с 13 до 20% «для богатых москвичей».

«Этот вопрос назрел давным-давно, но торпедируется как раз теми, кто зарабатывает достаточно много. Со всех сторон идет противодействие, выдвигаются аргументации против, что повышение ставки НДФЛ подрывает деловую активность. Но мы понимаем, что, с одной стороны, нашему бюджету нужны дополнительные доходы, потому что он дефицитный или близок к дефицитному, источники его пополнения в известной мере исчерпаны. Кроме того, в условиях санкций и СВО дополнительные доходы для бюджета просто необходимы. Плюс социальная функция налогов. У нас достаточно серьезный разрыв между теми, кто получает низкий доход и теми, кто получает высокий доход. А с учетом того, что люди не очень спокойно реагируют на то, что кто-то зарабатывает больше, то повышение ставки НДФЛ может восприниматься как повышение справедливости», — сказал Беляев.

При этом экономист обратил внимание, что без строгого контроля и серьезных экономических санкций за уклонение от уплаты налогов инициатива не будет эффективной.

«Налог – это дело не добровольное, а обязательное. Отклонение от налогов — это серьезное преступление перед государством. Поэтому это должно самым жестким образом отслеживаться, и должны быть соответствующие экономические санкции, чтобы выгоднее было заплатить налог, чем потом расплачиваться. Если этой части не будет, то можно считать, что все это очередная пустая не работающая инициатива», — заключил Беляев.

29 июня стало известно, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил в Федеральную налоговую службу (ФНС) письмо с предложением увеличить ставку НДФЛ до 20% для «богатых москвичей» с доходом более 25 млн руб. в год.

Депутат упомянул прогрессивную налоговую шкалу, по которой россиян, зарабатывающих больше 5 млн руб. в год, облагают НДФЛ не в 13, а в 15%. По его мнению, для «повышения справедливости» для тех, кто в год зарабатывает более 25 млн руб., ставку необходимо поднять еще на 5%.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о введении в России налога на сверхприбыль компаний. Новый сбор в 10% затронет бизнес, получивший в 2021 и 2022 годах среднюю прибыль более миллиарда рублей.