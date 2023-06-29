В России предложили ограничить продажу жилья пенсионеров и сирот за наличные

Крупные риелторские компании предложили ограничить продажу жилья пенсионеров и сирот за наличные, пишет газета«Известия».

По информации издания, с соответствующим предложением они обратились в правительство и Центробанк России.

Риелторы считают, что необходимо запретить продавать квартиры пенсионеров и сирот как самых уязвимых слоев населения за наличные, так как тогда жертва не сможет сразу отдать деньги мошенникам. Таким образом при сделке купли-продажи с жильем пенсионеров и детей-сирот онлайн-платеж станет возможным, только если получатель лично подтвердит основания для его проведения.

«Необходимо вести работу по поиску дополнительных механизмов защиты таких категорий граждан от мошенников. Основное требование к мерам — чтобы их реализация не несла дополнительных финансовых издержек для людей», — поделился член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Также «Известия» писали, что малоимущим гражданам могут отменить налог НДФЛ при продаже жилья.

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