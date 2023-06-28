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Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России

Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС в отношении России

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Global Look Press

Власти Швейцарии присоединились к санкциям в отношении физических и юридических лиц в рамках одиннадцатого пакета санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает РИА Новости.

23 июня в Брюсселе объявили об утверждении очередного, 11-го пакета санкций в отношении Москвы, который предусматривает рестрикции для 87 компаний, «поддерживающих российский ВПК», 100 физлиц, ряда СМИ и некоторых фирм из третьих стран.

МИД РФ пообещал «своевременный и адекватный ответ» на любые недружественные акции со стороны западных стран.

24 июня издание Politico сообщило, что власти Евросоюза (ЕС), скорее всего, не решатся на применение «нового санкционного оружия», то есть не станут «наказывать» страны, помогающие России уклоняться от санкций. В соответствии с новым механизмом, ЕС может составить список товаров и отдельный список стран, в которые эти категории продукции больше нельзя будет продавать. Однако не все в ЕС, включая Германию, согласны с тем, что это был бы хороший шаг, и настаивают на том, чтобы сделать его крайней мерой.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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