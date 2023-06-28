В ЦБ рассказали о предпочтениях россиян при формировании сбережений

Центробанк России опубликовал исследование, согласно которому треть (36%) россиян хранят свои сбережения в наличных.

Наиболее востребованными банкнотами при оплате оказались 100-рублевые купюры, а при снятии в банкомате — 1000-рублевые. При этом по сравнению с 2021 годом доля россиян, использующих банкноты в повседневных расчетах, сократилась с 33% до 27%.

Среди тех, кто используют наличные платежи, 24% заявили, что делают так по привычке, 23% уверены, что банкноты и монеты более охотно принимают в магазинах, а 11% аргументируют свой выбор тем, что бумажные деньги более надежны и защищены от киберугроз.

При этом, по данным Центробанка, большинство россиян предпочитают безналичные расчеты: банковской картой расплачиваются 79% респондентов, мобильным банком — 38%, а с помощью Системы быстрых платежей — 18%.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил о росте спроса на наличные в южных регионах до 80% из-за мятежа Пригожин.

Ранее Путин заявил, что РФ не будет платить деньги уходящим иностранным компаниям.