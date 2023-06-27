ЕС направит Молдавии средства на восстановление железной дороги для транзита грузов с Украины

Глава министерства инфраструктуры и регионального развития Молдавии Лилия Дабижа объявила, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Еврокомиссия направят Молдавии €43 млн для ремонта железнодорожных путей, по которым будет идти транзит грузов с Украины в страны ЕС. Ее слова передает радиостанция Moldova 1.

«Мы скоро получим от наших партнеров, ЕБРР и ЕК €43 млн на восстановление 128 км железной дороги», — заявила министр.

По ее информации, сумма состоит из кредитных €23 млн, а также из грантовых €20 млн.

«Нам необходимо модернизировать наши железные дороги до перехода на европейскую колею», — указала Дабижа.

Она объяснила, что ремонт проводится в целях увеличения скорости поездов, наращивания безопасности перевозок и более широкого использования железнодорожного транспорта.

Ранее стало известно, что власти Евросоюза рассматривают возможность усиления финансовой поддержки Молдавии для «сдерживания давления» со стороны России. Речь идет, в частности, о предоставлении Кишиневу дополнительных €40 млн ($42,1 млн) для налаживания воздушного наблюдения, логистики и киберзащиты.