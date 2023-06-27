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Украинский суд взыщет активы российского авиационного комплекса

Украинский суд намерен взыскать активы авиационного комплекса «Ильюшина» на сумму $4 млн

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Global Look Press

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины применил санкцию в виде взыскания активов с российского предприятия «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина» на сумму более $4 млн. Об этом говорится в сообщении суда, опубликованном в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В заявлении ВАКС уточняется, что речь идет о продукции, которая была передана авиационным комплексом государственному предприятию «Антонов» в рамках программы ресурсных испытаний типовой конструкции пассажирского самолета АН-140-100 по договору 2010 года стоимостью $4 022 614,46.

В середине июня Министерство юстиции Украины подало иск о взыскании авиаоборудования российского предприятия. Глава департамента санкционной политики Минюста Украины Инна Богатых также заявляла, что на Украине выявлено около 250 подсанкционных юридических и физических лиц РФ, чьи активы будут принудительно изъяты.

Авиационный комплекс имени Ильюшина входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) «Ростеха» и является одним из ведущих предприятий России по разработке авиационной техники.

В январе генеральный директор предприятия и первый замгендиректора ОАК Сергей Ярковой заявлял о планах развивать линейку сверхтяжелых транспортных самолетов.

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