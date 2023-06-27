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Одно из российских министерств задолжало миллионы из-за санкций

«Известия»: Минтруд задолжал МАСО 33,5 тыс. франков из-за антироссийских санкций

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Министерство труда России задолжало уплату членских взносов в Международную ассоциацию социального обеспечения (МАСО) в размере 33,5 тыс. швейцарских франков (почти 3,1 млн рублей) из-за санкций. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на отчет Счетной палаты (СП).

В пресс-службе ведомства отметили, что задолженность сохраняется в связи с введенными европейскими санкциями на денежные переводы из России. Поскольку МАСО не является специализированным учреждением ООН, швейцарский банк блокировал переводы денежных средств из РФ на счет ассоциации. При этом Минтруд все еще член МАСО, несмотря на образовавшийся долг.

По данным издания, доходы Минтруда по итогам 2022 года оказались в три раза выше прогнозов, на уровне 2,3 млрд рублей. При этом само ведомство ожидало сумму в размере 0,8 млрд рублей. Это произошло за счет возврата неиспользованных трансфертов и субсидий за прошлые годы.

Ранее РБК со ссылкой на заявления юристов и экспертов по рынку труда писал, что российские работодатели стали переходить на новые схемы оплаты труда сотрудников, которые в настоящее время находятся за рубежом. Причиной этому стали международные санкции против финансового сектора страны, валютные ограничения и общий экономический спад.

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