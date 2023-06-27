Российских виноделов захотели наделить преимуществом перед зарубежными

Российские власти рассматривают возможность введения пошлин на импортное вино для стимулирования местных производителей. Решение по данному вопросу примут в течение двух месяцев, приводит слова заместителя главы Министерства финансов (Минфина) Алексея Сазанова «Российская газета».

В настоящее время пошлины на импортное вино на российском внутреннем рынке составляют 12,5%. В дискуссии о возможном изменении данной планки принимают участие ряд ведомств, включая Минфин и Минпромторг. При этом речь не идет о полноценном запрете импорта зарубежного вина в Россию, уточнил он.

«Ключевое для нас — выработать сбалансированное решение (по размеру пошлин на импортное вино — «Газета.Ru»), которое не приведет к значимому росту цен для потребителей. Параметры, которые обсуждаются сейчас, на наш взгляд, позволяют сохранить стабильность цен на российском рынке вина, но в любом случае при необходимости в процесс будет подключаться также ФАС и анализировать ситуацию на рынке», — заключил Сазанов.

16 июня интернет-издание РБК сообщило, что сенатор Андрей Клишас направил на рассмотрение зампреду правительства Дмитрию Григоренко проект поправок в законы, разрешающий онлайн-продажу алкоголя и его доставку. Согласно инициативе, осуществлять ее будут компании, имеющие лицензию на продажу алкоголя.