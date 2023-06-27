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Еврокомиссия призвала конфисковать замороженные активы ЦБ РФ

Глава ЕК фон дер Ляйен призвала конфисковать замороженные активы России в пользу Украины

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Nikkei заявила, что ЕК обсуждает способы использования замороженных активов российского Центрального банка для восстановления Украины и надеется вскоре выдвинуть соответствующее предложение.

«Я придерживаюсь твердого мнения, что Россия должна оплатить стоимость масштабных разрушений, которые она спровоцировала на Украине», — сказала она.

По данным издания, с 24 февраля 2022 года Евросоюз и страны «большой семерки» в рамках санкционной политики заблокировали около €300 миллиардов ($328 миллиардов) активов российского центрального банка на своей территории.

По оценке Всемирного банка, Украине необходимо $411 миллиардов для восстановления в течение десяти лет, и европейские союзники Киева изучают возможности использования активов российских активов для этих целей.

Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что страна готова участвовать в дискуссиях о конфискации замороженных активов российского Центробанка.

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