В Сбере рассказали о развитии своего банкоматного сервиса

Доступность банкоматов Сбера составляет 96%, сообщили в пресс-службе банка. В Сбере уточнили, что их используют 64 млн человек хотя бы раз в месяц.

«Благодаря интеллектуальной системе управления сетью устройств самообслуживания 56% клиентов Сбера могут добраться до банкомата за пять минут из дома или с работы, 92% — за 15 минут. Сегодня 74% клиентов осуществляют идентификацию в банкоматах Сбера бесконтактно, с помощью карт и смартфонов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что 98% устройств Сбера оснащены функцией рециркуляции наличных. При этом 90% программного обеспечения банкоматов работает на собственной разработке Сбера InterSphere, это обеспечивает их независимость от иностранных вендоров.

Как рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина, 27 июня Сбер отмечает 35-летие своего банкоматного сервиса.

«За эти годы мы прошли путь от простейшего банкомата, работавшего только на снятие наличных, до интеллектуальных многофункциональных устройств с технологией рециркуляции наличных, управляемых собственным программным обеспечением и своей системой мониторинга. В этом году Сбер вышел на новый этап развития банкоматного сервиса, предложив наработанную за годы экспертизу рынку — другим банкам и вендорам», — отметила она.