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Компания Volvo Cars может быть подвергнута бойкоту в Швеции

Министерство обороны Швеции может объявить бойкот Volvo Cars из-за Украины

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Depositphotos

Крупнейшему шведскому производителю автомобилей Volvo Cars министерством обороны Швеции и мэрией города Гётеборг может быть объявлен бойкот, сообщает издание Dagens Industri.

По сведениям газеты, возможность бойкота связана с тем, что Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло совладельца Volvo Cars китайскую компанию Geely Holding в черный список за то, что та продолжает до сих пор платить налоги на территории России.

Пресс-секретарь министерства обороны Швеции Мари Тисетер заявила, что введение бойкота против Volvo является вопросом национального масштаба, затрагивающем большинство ведомств и организаций страны. По ее словам, поэтому оно должно изучаться совместно на государственном уровне. Первые контакты между правительственными структурами уже произошли.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло в «спонсоры войны» производителя автомобилей из Китая Geely в связи с тем, что производитель платит налоги в российский бюджет. МИД КНР решительно осудил такой шаг Киева.

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