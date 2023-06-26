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В Грузии призвали задуматься о последствиях введения антироссийских санкций

Спикер грузинского парламента Папуашвили предупредил о рисках введения санкций против РФ

Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о возможных рисках для страны в случае введения антироссийских санкций.

«Те, кто призывает Грузию ввести двусторонние санкции против России, призывают, чтобы мы рискнули эскалацией с Россией, то есть рискнули войной с Россией. Это как дважды два – четыре», – приводит Общественная служба новостей слова Папуашвили.

Он подчеркнул, что в то же время Грузия не намерена способствовать обходу международных санкций.

Спикер добавил, что до настоящего времени не было зафиксировано ни одного такого случая

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