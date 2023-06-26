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В МВФ рассказали о критическом состоянии Запада из-за госдолга

Директор от РФ в МВФ Можин: Запад попал в критическое состояние из-за огромного госдолга

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Yuri Gripas/Reuters

Большинство стран мира, включая западные, находятся в критическом состоянии из-за высокого уровня госдолга. Об этом РИА Новости заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

«После ковида выросли дефициты бюджетов, которые надо было финансировать при помощи наращивания госдолга. Очень многие страны оказались в критическом положении с точки зрения госдолга, причем в том числе западные страны», — отметил Можин.

По его словам, основная проблема в сложившейся ситуации кроется в том, что кредитно-денежная политика велась безответственно, а в экономику просто накачивались деньги с целью оживить ее. Поэтому любая больная экономика лечится только через боль, и других способов нет.

Он добавил, что западные страны не могут справиться с ситуацией, так как их политики занимаются популизмом. Речь идет о том, что происходит фиксация лишь на краткосрочных показателях, которые необходимо достичь для победы на выборах. Однако из-за этого Европа будет постепенно превращаться в регион среднего уровня жизни.

В конце октября президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» высказался о государственном долге России, Европы и США. По словам российского лидера, госдолг РФ принципиально ниже, чем в Еврозоне, в Великобритании и Соединенных Штатах.

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