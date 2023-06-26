Топ-менеджер от РФ в МВФ заявил о появлении в мире альтернатив доллару

Исполнительный директор от Российской Федерации в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил, что Вашингтон сам создал такую ситуацию, когда мир начал поиск альтернатив доллару США. Об этом Можин сообщил в интервью РИА Новости.

По его словам, в мире все больше используются другие национальные валюты, в первую очередь, юань КНР. На торговлю в юанях не только с Китаем, но и с третьими странами переходят и Бразилия, и Иран, и Саудовская Аравия.

Можин отметил, что ввиду того, что отказ от доллара идет в мире весьма быстро, то США уже сейчас беспокоятся о его судьбе.

Как считает эксперт, основным фактором того, что американский доллар являлся резервной валютой в мировой экономике, было отсутствие ему альтернатив. Можин особо подчеркнул, что несмотря на размеры американской экономики и финансового сектора и наличие военной мощи США, главным все-таки было именно отсутствие альтернатив.

Ранее Можин заявил о вопиющем использовании Западом в качестве оружия международной торговли, финансов и самих доллара и евро. По его оценке, это приводит к необратимой фрагментации мировой экономики.