Экономист спрогнозировал курс доллара к рублю

Курс доллара в России на следующей неделе будет колебаться на уровне 85–88 рублей по базовой оценке. Об этом газете «Известия» заявил аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«В любом случае усиление волатильности стало неизбежным, и еще какое-то время курс будет отличаться нестабильностью. Надо понимать, что текущая динамика связана больше с эмоциональными факторами», — отметил Буйволов.

По его словам, курс доллара может быть еще выше, но все будет зависеть от новостного фона. Однако фундаментальный баланс курса доллара держится от объема поступающей выручки в валюте и спроса на нее со стороны импортеров.

16 июня заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов заявил, что изменение оценок оптимального курса доллара связано с желанием успокоить граждан. По его словам, для некоторых компаний выгоден слабый курс, для других — сильный.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что ослабление рубля, которое наблюдалось в последнее время, связано с корректировкой курса.