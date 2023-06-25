Директор центра экономики ТЭК рассказал, от чего зависит продление транзита газа через Украину

Продление контракта на транзит газа через Украину в 2024 году зависит от Евросоюза. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости директор центра экономики ТЭК Александр Амирагян.

По его словам, решение о продлении контракта на транзит российского газа через Украину будет приниматься с учетом интересов европейских потребителей.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что поставки газа из России через Украину могут закончиться раньше истечения срока контракта из-за серьезных претензий сторон.

По его словам, украинская и российская стороны считают, что оппонент не выполняет условия контракта. Так, «Газпром» полагает, что Украина не дает возможности выбора направления поставок, а Украина — что «Газпром» может перекинуть все объемы на северный маршрут.

Он добавил, что сами претензии сторон друг к другу – достаточно серьезные, поэтому вполне вероятно, что газопровод не доработает даже до конца года.