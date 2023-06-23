США заявили, что не против закупок Индией нефти в России при сохранении «ценового потолка»

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не выступают против закупок Индией нефти в России, но надеются, что страна продолжит пользоваться выгодами согласованного Западом «ценового потолка».

«Надеемся, что мы продолжим видеть, что они закупают российскую нефть по цене «потолка» или ниже ее, как они это делали», — передает РИА Новости.

При этом Кирби подчеркнул, что Индия должна сама принимать решения по поводу закупок нефти.

США и союзники согласовали ценовой максимум российской нефти при поставках морским путем в 60$ за баррель.

Ранее исполнительный директор нефтегазовой компании Indian Oil Винод Кумар рассказал, что уже в этом году доля нефти из РФ выросла в 10 раз по сравнению с показателями за два предыдущих года, заняв долю в 20% от нефтяного импортного рынка Индии. По его мнению, к 2024 году доля российского сырья в суммарном объеме индийского нефтяного импорта вырастет на 10% и составит почти треть (30%) всех зарубежных поставок.