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Нидерланды прекратят добычу газа на крупнейшем в Европе месторождении

Нидерланды прекратят добычу газа на крупнейшем в Европе Гронингенском месторождении

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Shutterstock

Нидерландское правительство приняло решение с 1 октября 2023 года прекратить добычу газа на крупнейшем в Европе Гронингенском газовом месторождении. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что данное решение принято в связи с необходимостью снижения рисков землетрясений в регионе.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на природный газ на европейской энергетическом рынке резко выросли до $560 за тысячу кубометров. Это произошло на фоне сообщений о планах властей Нидерландов закрыть крупнейшее в Европе месторождение в Гронингене.

Отмечается, что добычу данного вида природного ископаемого на газовом месторождении в Гронингене вряд ли возобновят. На этом фоне биржевые котировки поднялись до максимума за последние несколько месяцев — до уровня марта текущего года. Дополнительным фактором, усилившим давление на трейдеров, стало увеличение объемов энергопотребления в европейском регионе из-за относительно высокой температуры, уточняется в статье.

22 января cтатс-секретарь Министерства экономики и политики в области климата Нидерландов Ханс Вейлбриф заявил, что власти страны планируют не позднее октября 2024 года прекратить добычу газа на крупнейшем в Западной Европе месторождении в Гронингене. При этом для местного правительства предпочтительнее закрытие данного месторождения в 2023 году, но эксплуатацию, возможно, придется продлить из-за энергокризиса, несмотря на угрозы землетрясений.

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