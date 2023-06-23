РИА Новости: два человека погибли при ракетном обстреле Геническа

По меньшей мере два человека погибли из-за ракетного удара по жилому сектору в центре города Геническа Херсонской области, передает РИА Новости.

Повреждения получил одноэтажный жилой дом, возле него лежат тела погибших жителей, передает корреспондент.

На месте работают экстренные службы.

Как написал в Telegram временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, при обстреле хозяин дома находился внутри, от полученных травм он скончался на месте.

Ранее Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли города Геническ и Скадовск, выпустив по жилым кварталам, предположительно, четыре ракеты Storm Shadow.

22 июня мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели в результате обстрела мирной жительницы. Снаряд попал в ее дом. Супруг погибшей выжил, он ранен.