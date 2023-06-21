Собянин рассказал о трех способах увеличения доходов бюджета Москвы

Работа над ростом доходов в Москве ведется в течение последних 12 лет, рассказал в интервью kp.ru мэр столицы Сергей Собянин. Он также сообщил, как формируется бюджет столицы.

«У нас в Москве самый активный и творческий малый бизнес. Каждый бизнесмен или самозанятый платит в бюджет вроде бы немного. Но когда речь идет о миллионах людей, то вместе они обеспечивают сотни миллиардов рублей доходов — четверть бюджета Москвы», — отметил Собянин.

Глава столицы перечислил три источника постоянного роста доходов в Москве. По его словам, в первую очередь — это благоустройство, которое повышает качество жизни и помогает привлечь более серьезных специалистов и более состоятельный бизнес. Еще один источник — льготы для промышленности. Собянин отметил, что они напрямую влияют на рост производства, вместе с чем — прибавляются отчисления.

«Есть традиционные налогоплательщики — банки, страховщики, строители, торговля, IT и многие другие. Все они работают в Москве, а значит, и налоги идут в бюджет города», — заключил мэр Москвы.

В начале июня Собянин сообщал, что арендуемые объекты недвижимости теперь можно выкупить у города без торгов по рыночной стоимости онлайн через mos.ru.