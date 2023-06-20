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Минпромторг определился с регулированием маркетплейсов

Замглавы Минпромторга Евтухов: пока нет необходимости вводить регулирование деятельности маркетплейсов

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что пока нет необходимости вводить регулирование деятельности маркетплейсов. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

По его словам, речь шла о том, чтобы ввести регулирование между теми, кто поставляет свою продукцию на маркетплейсы, и самими маркетплейсами.

«Но пока это преждевременно. Баланс найден самими участниками рынка», — сказал он.

Ранее сообщалось, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала размещение маркетплейсами рекламы информации о продукции иноагентов без маркировки. Об этом в ходе заседания комиссии заявил ее председатель Василий Пискарев.

Он отметил, что в 2023 году (по состоянию на 15 мая) Роскомнадзором и Минюстом России составлено 44 протокола об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ и 1 протокол по части 5 статьи 19.34 КоАП РФ за отсутствие указания на то, что сообщения и материалы созданы и (или) распространены иностранным агентом.

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