Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Евросоюз сократил импорт российской нефти в 10 раз

Eurostat: в марте ЕС сократил импорт российской нефти и нефтепродуктов до 1,4 млн тонн

close
100%
Shutterstock

Европейское статистическое агентство Eurostat сообщило, что в марте импорт российской нефти и нефтепродуктов в Евросоюзе сократился до 1,4 млн тонн по сравнению со среднемесячным уровнем в марте 2019-2022 годов (15,2 млн т).

По мнению экспертов Eurostat, причиной сокращения импорта российской нефти стал шестой пакет санкций ЕС в отношении РФ, принятый в июне 2022 года. С 5 декабря 2022 года в ЕС запрещена покупка танкерной российской нефти, а с 5 февраля 2023 года — импорт российских нефтепродуктов.

В марте 2023 года совокупный импорт сырой нефти составил 1,17 млн ​​т, а нефтепродуктов — 0,3 млн т. При этом в январе 2022 года объем импорта нефтепродуктов из РФ составил 3,3 млн т, а нефти — 12,4 млн т.

Таким образом, импорт нефти сократился на 91%, а нефтепродуктов — на 92%.

Ранее сообщалось, что Россия превысила весенние показатели по переработке нефти.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях