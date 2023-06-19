Евросоюз сократил импорт российской нефти в 10 раз

Европейское статистическое агентство Eurostat сообщило, что в марте импорт российской нефти и нефтепродуктов в Евросоюзе сократился до 1,4 млн тонн по сравнению со среднемесячным уровнем в марте 2019-2022 годов (15,2 млн т).

По мнению экспертов Eurostat, причиной сокращения импорта российской нефти стал шестой пакет санкций ЕС в отношении РФ, принятый в июне 2022 года. С 5 декабря 2022 года в ЕС запрещена покупка танкерной российской нефти, а с 5 февраля 2023 года — импорт российских нефтепродуктов.

В марте 2023 года совокупный импорт сырой нефти составил 1,17 млн ​​т, а нефтепродуктов — 0,3 млн т. При этом в январе 2022 года объем импорта нефтепродуктов из РФ составил 3,3 млн т, а нефти — 12,4 млн т.

Таким образом, импорт нефти сократился на 91%, а нефтепродуктов — на 92%.

Ранее сообщалось, что Россия превысила весенние показатели по переработке нефти.