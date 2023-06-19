Сбер и РЭО будут сотрудничать в сфере обращения с отходами

Сбер и ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) на полях Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере обращения с ТКО, сообщает пресс-служба банка.

Документ подписали первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин и генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Соглашения предполагает сотрудничество для повышения эффективности деятельности Сбера и РЭО и установление долгосрочных партнерских отношений при софинансировании инфраструктурных проектов, реализуемых на основании концессионных соглашений в области обращения с ТКО.

Кроме того, стороны рассматривают в качестве одного из приоритетных направлений своей деятельности совместное участие в финансировании проектов по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры в области обращения с ТКО.

По словам Ведяхина, подписанное соглашение выводит наше сотрудничество с Российским экологическим оператором на новый уровень.

«Мы совместно работаем над целым рядом проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В том числе — над созданием автоматизированной системы вакуумного удаления отходов в новом умном городе-парке СберСити, который строится в Москве в Рублево-Архангельском. Уверен, что совместная работа с единомышленниками по зеленой повестке поможет приблизить будущее, в котором мусор из проблемы превратится в возможность и сырье для производства новых товаров», — отметил он.

В свою очередь, Буцаев подчеркнул, что концессии стали для отрасли обращения с отходами по-настоящему необходимым инструментом. Он напомнил, что в 2022 году было заключено 20 концессионных соглашений на 42,4 млрд рублей.

«Регионам РЭО может оказывать финансовую поддержку через предоставление льготных долгосрочных займов концессионерам. Средства мы привлекаем через свои облигации. И в таком случае финансирование с нашей стороны может достигать 95% от стоимости проекта. Сегодня мы подписали соглашение, в рамках которого будем совместно участвовать в разработке и (или) доработке типовых решений (подходов, продуктов) для софинансирования инвестиционных проектов в отрасли, что значительно сократит сроки предоставления финансирования со стороны РЭО концессионерам», — сказал он.