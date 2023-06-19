«Транснефть» не согласна с повышением Белоруссией тарифа прокачки нефти по «Дружбе»

Белоруссия не представила «Транснефти» обоснования повышения тарифа прокачки нефти по нефтепроводу «Дружбе» на 84% с 1 июля, поэтому российская компания не согласна с предложением белорусской стороны. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на письмо компании в адрес «Гомельтранснефть Дружбы».

Белоруссия уже увеличила с 1 февраля 2023 года тарифы на услуги по транзиту нефти через территорию республики на 9%. После этого «Транснефть», как говорится в письме, сообщила «Гомельтранснефть Дружбе» о возможности внепланового изменения тарифов, если условия работы белорусской компании оказали существенное влияние на ее производственные и финансовые показатели, и она отправит «Транснефти» финансовый отчет за первый квартал этого года, фактические объемы прокачки и планы транспортировки на текущий год.

Как указывает «Транснефть», в составе материалов по внеплановому пересмотру тарифов, которые «Гомельтранснефть Дружба» представила российской компании, фактически отсутствует финансовая и бухгалтерская отчетность за первый квартал, «подтверждающая возникновение убытков по транзиту нефти российского происхождения» через территорию Белоруссии.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что Белоруссия вынуждена увеличивать стоимость прокачки нефти через нефтепровод «Дружба» из-за того, что сами объемы транзита резко упали, а расходы поднялись.

До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее письмо сообщила, что в конце мая текущего года руководство оператора белорусского участка нефтепровода «Дружба» «Гомельтранснафта Дружба» обратилось в компанию «Транснефть», занимающейся производством и перевозкой сырья, с предложением повысить тарифы на транспортировку нефти. Согласно инициативе, стоимость транспортировки российской нефти должна увеличиться на 84% к действующему уровню с 1 июля.