Стоимость золота в Японии продолжает бить рекорды

Стоимость золота в Японии достигла рекордных величин, сообщает РИА Новости.

Одна из крупнейших японских компаний по торговле драгоценными металлами Tanaka kikinzoku установила цену за один грамм золота в 9876 иен ($70,54). Таким образом, цены на золото по сравнению с апрелем нынешнего года возросли на 330 иен ($2,36) или на 3,4%.

Рост цен на золото вызван банкротством ряда американских и европейских банков. В настоящее время продолжение роста может быть связано с падением курса иены.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Японии заявило, что Токио в мае 2023 года нарастил импорт зерновых из России на 2 098,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным ведомства, в прошлом месяце Япония также снизила импорт овощей из России на 82%, а импорт рыбы и морепродуктов увеличила на 14,6%.

По данным правительства Японии, по итогам первого квартала текущего года японская экономика продемонстрировала рост, который оказался значительно выше ожиданий властей.