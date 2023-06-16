Путин на ПМЭФ: будьте здоровыми и богатыми

Президент России Владимир Путин пожелал зрителям и участникам пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) быть здоровыми и богатыми. Так он ответил на вопрос модератора Дмитрия Саймса о том, что президент хотел бы сказать многомиллиардной аудитории.

«Будьте здоровыми и богатыми», — заявил глава государства.

Ранее российский лидер в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что «работать должно быть выгодно».

До этого Путин назвал духовную составляющую одной из основ благополучия страны.

ПМЭФ является крупнейшим экономическим форумом в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня. Главная тема деловой программы форума звучит следующим образом: «Суверенное развитие — основа справедливого мира».