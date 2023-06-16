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Путин призвал не проверять бизнес, если он не связан с рисками для человека

Президент РФ Путин: если бизнес не связан с рисками для человека, его не нужно проверять

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что если бизнес не связан с рисками для человека или окружающей среды, то его не нужно проверять какими-либо органами.

Президент России отметил, что в этом случае достаточно профилактических мер.

Также он подчеркнул, что остающиеся проверки бизнеса должны проводить только профильные ведомства.

Кроме того, Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) попросил правительство РФ создать отечественную модель по целевым условиям для ведения бизнеса.

Кроме того, президент России выступил с предложением ежегодно составлять общероссийский пятилетний прогноз потребностей в кадрах. По его словам, стране важно дать гражданам возможность получить новую специальность, которая будет соответствовать потребностям рынка.

«Газета.Ru» ведет прямую трансляцию выступления Путина на ПМЭФ.

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ПМЭФ-2023
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