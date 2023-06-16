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Названы сроки старта операций с цифровым рублем

Зампред ЦБ Скоробогатова анонсировала начало операций с цифровым рублем в июле-августе

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова на Петербургском экономическом форуме сообщила, что надеется в июле-августе начать реальные операции с цифровым рублем. Таким образом она прокомментировала слова главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова о принятии в ближайшее время профильного закона, передает RT.

Министр финансов Антон Силуанов в интервью RT на форуме заявил, что больше нет доверия к расчетам в долларах, евро или других валютах, которыми манипулируют страны Запада. Силуанов отметил, что «доллар сам подрубил себе сук». По ожиданиям министра, все больше операций будет осуществляться в цифровых валютах, а цифровой рубль будет неподвластен никаким ограничениям.

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах форума рассказал об участии в процессе тестирования цифрового рубля, организованном Центробанком. Он отметил, что цифровой рубль — новый высокотехнологический инструмент, у которого, как и у любой технологии, есть период «пилотов».

Президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин 23 мая заявил на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае, что России и Китаю нужны новые механизмы сотрудничества в банковской сфере, в частности, разработка цифрового юаня и цифрового рубля.

«...Перспективной, в частности, является разработка цифрового юаня и цифрового рубля, то, что осуществляется работа по линии Центральных банков. Я думаю, что есть перспектива создания цифровой валюты стран БРИКС», — сказал Костин.

Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег. У рубля будет три формы: наличная, безналичная и цифровая.

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