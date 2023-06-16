«Роснефть» и Тюменская область заключили соглашение о сотрудничестве

Главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин и губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о взаимном сотрудничестве, сообщает пресс-служба компании.

Соглашение нацелено на реализацию промышленных и социальных программ, способствующих комплексному развитию Тюменской области, созданию экономических, правовых и организационных условий в целях реализации проектов, стратегически значимых для экономики региона.

В числе ключевых направлений сотрудничества – создание благоприятных условий для развития минерально-сырьевой базы и добычи сложных в разработке запасов углеводородов, вовлечение промышленных предприятий Тюменской области в производственные и логистические цепочки компании, обеспечение потребителей региона качественными нефтепродуктами, содействие развитию энергетического потенциала Тюменской области.

Стороны также намерены реализовывать региональные социально-экономические программы и проекты по охране природы.