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Японские компании начали получать дивиденды за участие в российских проектах в юанях

Nikkei: участники проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» из Японии получили дивиденды в юанях

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Владимир Михайлов/РИА «Новости»

Компании из Японии смогли получить дивиденды в юанях вместо долларов от участия в российских проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Об этом пишет газета Nikkei.

Западные санкции практически лишили Россию возможности расчетов в долларах. Поэтому методы выплаты дивидендов зарубежным компаниям были пересмотрены. Благодаря этому японские концерны с энергетическими проектами на Сахалине стали получать дивиденды в юанях. Речь идет о таких проектах, как «Сахалин 1» и «Сахалин 2».

В публикации отметили, что после ухода ряда американских и европейских участников японская Sakhalin Oil and Gas Development Co. (SODECO) осталась владельцем 30% проекта «Сахалин 1», а Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp. сохранили за собой соответственно 12,5% и 10% в «Сахалине 2». При этом все японские организации перешли на новую российскую операционную компанию.

Авторы статьи добавили, что японский бизнес решил сохранить свои интересы в российских проектах на Сахалине не только из-за коммерческих интересов, но и ради энергобезопасности Японии. Несмотря на то, что расчеты в юанях не так выгодны японской стороне из-за определенных ограничений в трансграничных переводах, у японских корпораций просто не осталось другого выбора.

7 марта РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что бывший оператор нефтегазового проекта «Сахалин-1» Exxon Neftegas Limited (ENL) прекратил работу в нем из-за западных санкций в отношении России.

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