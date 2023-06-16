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Кубинские банки начали принимать карты «Мир»

Уполномоченный при президенте Титов: кубинские банки начали принимать карты «Мир»

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

Кубинские банки начали принимать платежные карты «Мир», рассказал глава делового совета РоссияКуба, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на Петербургском экономическом форуме (проходит 14–17 июня). Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Титов отметил, что прием российских карт кубинскими банками является важным шагом на пути двустороннего сотрудничества между странами.

О том, что эмблема российской платежной системы начала отображаться на экранах банкоматов кубинских банков, сообщал ТАСС в марте. По информации агентства, с карты «Мир» можно снять наличные деньги. Позже эту информацию подтвердил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Россия ожидает, что нацкартами станет возможно расплачиваться в магазинах, кафе и ресторанах республики «в самое ближайшее время», говорил он.

Сейчас карты «Мир» принимают в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.

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