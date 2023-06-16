Кубинские банки начали принимать карты «Мир»

Кубинские банки начали принимать платежные карты «Мир», рассказал глава делового совета Россия – Куба, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на Петербургском экономическом форуме (проходит 14–17 июня). Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Титов отметил, что прием российских карт кубинскими банками является важным шагом на пути двустороннего сотрудничества между странами.

О том, что эмблема российской платежной системы начала отображаться на экранах банкоматов кубинских банков, сообщал ТАСС в марте. По информации агентства, с карты «Мир» можно снять наличные деньги. Позже эту информацию подтвердил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Россия ожидает, что нацкартами станет возможно расплачиваться в магазинах, кафе и ресторанах республики «в самое ближайшее время», говорил он.

Сейчас карты «Мир» принимают в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.