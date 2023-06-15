Сбер представил комплексный сервис для персонального финансового менеджмента

В 2023 году году Сбер запустит для граждан новый комплексный сервис — индекс финансового здоровья. Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский на сессии «Формирование финансовой культуры как фактор роста» Петербургского международного экономического форума. Сервис объединит инструменты персонального финансового менеджмента (PFM, Personal Financial Management), накопительные и страховые продукты блока «Управление благосостоянием»

«Индекс финансового здоровья комплексно оценит состояние финансов клиента, поможет поддерживать желаемый уровень жизни и сформировать полезные финансовые привычки. Он подскажет, где у человека все хорошо, а чему стоит уделить больше внимания, автоматизирует рутинные операции, геймифицирует управление личными финансами и будет поощрять пользователей за каждый шаг к благополучию», — отметил он.

По словам Вестеровского, сервис появится в мобильном приложении СберБанк Онлайн и будет комплексно оценивать финансовое здоровье клиента. Там можно будет следить за регулярными расходами (например, сколько месяцев за предыдущие полгода клиент тратил меньше, чем поступало на его счета в Сбере); за размером финансовой подушки (как долго она позволит клиенту сохранять привычный образ жизни); за уровнем защищенности (насколько застрахованы жизнь, здоровье и имущество клиента); за уровнем риска и сбалансированность инвестиционного портфеля; будущей пенсией клиента (рассчитывает ее размер на данный момент и сравнивает с текущим доходом).

В Сбере отметили, что банк несколько лет предметно занимается сервисами персонального финансового менеджмента для граждан, которые помогают миллионам людей отслеживать расходы и доходы, вести бюджет, формировать и защищать капитал и достигать финансовых целей.

В банке уже научились закрывать базовые потребности людей с помощью персональной аналитики, подчеркнул Вестеровский. Ежемесячная аудитория сервисов PFM в СберБанк Онлайн достигла 60 млн человек, хотя в апреле 2022 года она составляла 50 млн человек. Каждый день этими сервисами пользуется 12 млн человек.