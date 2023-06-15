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Россия будет в полном объеме исполнять добровольные обязательства по ОПЕК+

Первый замглавы Минэнерго Сорокин: Россия полностью исполнит свои обязательства по ОПЕК+

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Hasan Jamali/AP

Россия собирается выполнить все свои обязательства в рамках ОПЕК+ в полном объеме, то есть в виде добровольного сокращения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Об этом на ПМЭФ заявил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, передает ТАСС.

«Мы, естественно, будем выполнять в полном объеме свои добровольные обязательства в рамках ОПЕК+. У нас есть договоренность о добровольном сокращении добычи. Мы будем выполнять», — отметил Сорокин.

По его словам, российская сторона уже отправила ОПЕК данные по уровню добычи топлива страны. При этом добровольно сокращение добычи будет вестись от уровня в 9,949 млн баррелей в сутки.

14 июня из статистических данных отчета аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА) стало известно, что по итогам мая текущего года объемы добычи нефти на внутреннем рынке России уменьшились на 150 тыс. баррелей в сутки (б/с). За последний месяц весны этот показатель упал до 9,45 млн б/c.

До этого ТАСС со ссылкой на июньский отчет аналитиков Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) сообщил, что по итогам апреля текущего года Россия сократилась объемы добычи нефти на внутреннем рынке на 100 тыс. б/с, до 9,6 млн б/с. В марте этот показатель находился на уровне 9,7 млн б/c.

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