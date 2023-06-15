«Аэрофлот» и ФПК расширяют сотрудничество

Авиакомпания «Аэрофлот» и Федеральная пассажирская компания (ФПК) договорились о расширении сферы взаимодействия для повышения доступности перевозок, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Соответствующий документ подписали генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский и генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания» Владимир Пястолов в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

«Мы рады продолжить и расширить сотрудничество с Федеральной пассажирской компанией, которое показало свою несомненную актуальность и востребованность. Результаты прошлого летнего сезона подтвердили, что благодаря пилотному проекту с АО «ФПК» на юге России значительно упрощается логистика пассажиров», — сказал Александровский.

Согласно документу, стороны намерены работать над дальнейшим совершенствованием проекта комбинированных перевозок по схеме «самолет+поезд», а также в направлении развития двухстороннего сотрудничества в рамках программ лояльности «Аэрофлот Бонус» и «РЖД Бонус» в целях создания более комфортных и удобных условий для поездок по стране, в том числе для пассажиров из отдаленных регионов с ограниченной транспортной доступностью.

«Вместе с компанией «Аэрофлот» мы не собираемся останавливаться на достигнутых результатах и хотим предложить пассажирам новые решения, которые позволят сделать путешествия по России, в том числе с туристическими целями, удобными и доступными для всех слоев населения», - добавил Владимир Пястолов.

В 2022 году ФПК и «Аэрофлот» договорились об организации комбинированных перевозок. В рамках этого документа разработана технология комбинированной перевозки на маршруте Москва — Аэропорт Сочи — Адлер — Краснодар/Анапа. Сегодня «Ласточки» от станции Аэропорт Сочи курсируют уже в три города — Анапу, Краснодар и Ростов-на-Дону. В прямом сообщении они перевезли более 80 тысяч пассажиров.