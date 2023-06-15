Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Цены на газ в Европе начали резко расти

Цены на газ в Европе превысили $550 за тысячу кубометров впервые за два месяца

close
100%
Markus Schreiber/AP

Июльские фьючерсы на газ в Европе резко выросли в цене, в моменте превысив отметку в $550 за тысячу кубометров, что стало максимумом за последние два месяца. Об этом свидетельствуют данные на площадке ICE Futures.

Стоимость июльских фьючерсов на газ продолжила резкий рост последних дней. В ходе торгов она превысила отметку в $500 за тысячу кубометров. Причем в моменте стоимость газа поднималась до $554,7 за тысячу кубометров, что на 29,7% выше момента закрытия прошлых торгов. К 14:29 мск резкий рост цен на газ пошел на спад и фьючерсы торговались на уровне $515,3.

14 июня ТАСС со ссылкой на статистические данные торгов лондонской биржи ICE сообщил, что биржевые цены на газ на европейском энергетическом рынке ускорили темпы роста до 16% и превысили отметку $400 за тысячу кубометров.

Рост биржевых цен на газ на европейском энергорынке происходил еще в первой половине текущего месяца. 9 июня в ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость природного топлива поднималась выше отметки $350 за тысячу кубометров. Общий рост котировок составил более 18%.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях