Цены на газ в Европе начали резко расти

Июльские фьючерсы на газ в Европе резко выросли в цене, в моменте превысив отметку в $550 за тысячу кубометров, что стало максимумом за последние два месяца. Об этом свидетельствуют данные на площадке ICE Futures.

Стоимость июльских фьючерсов на газ продолжила резкий рост последних дней. В ходе торгов она превысила отметку в $500 за тысячу кубометров. Причем в моменте стоимость газа поднималась до $554,7 за тысячу кубометров, что на 29,7% выше момента закрытия прошлых торгов. К 14:29 мск резкий рост цен на газ пошел на спад и фьючерсы торговались на уровне $515,3.

14 июня ТАСС со ссылкой на статистические данные торгов лондонской биржи ICE сообщил, что биржевые цены на газ на европейском энергетическом рынке ускорили темпы роста до 16% и превысили отметку $400 за тысячу кубометров.

Рост биржевых цен на газ на европейском энергорынке происходил еще в первой половине текущего месяца. 9 июня в ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость природного топлива поднималась выше отметки $350 за тысячу кубометров. Общий рост котировок составил более 18%.