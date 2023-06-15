В Сбере рассказали о росте популярности иностранных бумаг российских эмитентов

Общий объем сделок с иностранными бумагами российских эмитентов в прошлом месяце достиг 11 млрд рублей — 4% от всего оборота клиентов Сбера на биржевом рынке. Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что за один месяц 30 тыс. клиентов провели 343 тыс. сделок с иностранными бумагами эмитентов из России. Средний объем одной сделки составил 31 тыс. рублей.

Наиболее популярными иностранными бумагами у клиентов Сбера были расписки «Яндекса», «Полиметалла», VK, «Тинькофф» (TCS) и Softline (Noventiq), отметил Руслан Вестеровский.

«Вместе с другими участниками рынка и регуляторами мы успешно расширяем возможности российских инвесторов. Реагируя на запросы клиентов, мы увеличили спектр доступных для торгов инструментов, включив в него иностранные ценные бумаги российских эмитентов. В перспективе мы хотели бы видеть в этом перечне также бумаги компаний FMCG-сегмента, длинные инфраструктурные облигации, привязанные к конкретным проектам», — сказал Руслан Вестеровский.

Кроме того, благодаря возобновлению торгов клиенты теперь могут завести такие ценные бумаги в Сбер и торговать ими через брокерский счет. В мае инвесторы перевели таких активов на 130 млн рублей. Чаще всего поручения подавались на перевод расписок «Яндекса», VK, Х5 Group, «Полиметалла» и OZON.