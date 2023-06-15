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США предрекли крах через десять лет

Депутат Аксаков заявил, что крах США точно произойдет

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«Газета.Ru»

За 10 лет США как великая финансовая держава может сойти на нет, крах «точно произойдет». Об этом глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил «Известиям» на Петербургском экономическом форуме (проходит 14-17 июня).

«Точно это (крах. — «Газета.Ru») произойдет. По крайней мере, Америка может кинуть всех, поскольку она в принципе платить по своим долгам не может ... настанет такой момент, когда долгов станет так много, что уже невозможно будет исполнять обязательства. И тогда все рухнет», — уточнил депутат, отвечая на вопрос, ожидает ли США крах из-за высокой закредитованности.

Депутат пояснил, что валовой внутренний продукт США по объему меньше, чем долги страны. Штаты «занимают по всему миру» и при этом выполняют обязательства перед кредиторами, наращивают в том числе внутренний долг.

По словам Аксакова, наблюдается сокращение доли Штатов в мировом товарообороте: на 70% международная торговля шла за доллары, сейчас этот показатель составляет 60%. В том числе оно происходит из-за антироссийских санкций — подорвано доверие к доллару, считает он. По мнению Аксакова, данный процесс продолжится, поэтому за 10 лет США как великая финансовая держава могут сойти на нет, подытожил он.

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning 7 июня допустил, что если страны БРИКС создадут свою собственную валюту, это будет означать крах господства доллара в мире. Кроме того, данная ситуация сильнее подтолкнет экономику США к краху, сделал вывод он.

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