США предрекли крах через десять лет

За 10 лет США как великая финансовая держава может сойти на нет, крах «точно произойдет». Об этом глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил «Известиям» на Петербургском экономическом форуме (проходит 14-17 июня).

«Точно это (крах. — «Газета.Ru») произойдет. По крайней мере, Америка может кинуть всех, поскольку она в принципе платить по своим долгам не может ... настанет такой момент, когда долгов станет так много, что уже невозможно будет исполнять обязательства. И тогда все рухнет», — уточнил депутат, отвечая на вопрос, ожидает ли США крах из-за высокой закредитованности.

Депутат пояснил, что валовой внутренний продукт США по объему меньше, чем долги страны. Штаты «занимают по всему миру» и при этом выполняют обязательства перед кредиторами, наращивают в том числе внутренний долг.

По словам Аксакова, наблюдается сокращение доли Штатов в мировом товарообороте: на 70% международная торговля шла за доллары, сейчас этот показатель составляет 60%. В том числе оно происходит из-за антироссийских санкций — подорвано доверие к доллару, считает он. По мнению Аксакова, данный процесс продолжится, поэтому за 10 лет США как великая финансовая держава могут сойти на нет, подытожил он.

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning 7 июня допустил, что если страны БРИКС создадут свою собственную валюту, это будет означать крах господства доллара в мире. Кроме того, данная ситуация сильнее подтолкнет экономику США к краху, сделал вывод он.