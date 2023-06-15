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Эксперт рассказал о росте цены на кофе в 2023 году

Эксперт Глухов: цены на кофе в России могут вырасти в 2023 году на 15% вслед за мировыми

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Depositphotos

Директор по маркетингу компании «Милфудс» Михаил Глухов заявил, что цены на кофе в России, зависящие напрямую от мировых, могут вырасти в этом году на 15% при дальнейшем удорожании стоимости в основных странах-поставщиках. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, цены на кофе не определяются в России и полностью зависят от стоимости зеленого кофе и мировой биржи. Так, например, Индия и Вьетнам сейчас крупнейшие производители робусты, а Бразилия — крупнейший экспортер арабики.

Он подчеркнул, что в компании ожидается, что рост цен будет минимальным.

«Мы пытаемся каким-то образом создать запасы, произвести как можно больше еще по старым ценам… Но в целом можно прогнозировать плавный рост на 15% в течение года», — рассказал Глухов.

Ранее стало известно, что мировые оптовые цены на зерна кофе робусты (один из самых популярных сортов кофе наряду с арабикой) повысились в начале мая 2023 года до максимума за последние 12 лет. Рост стоимости объяснили резким увеличением спроса на зерна, который фермеры пока не успевают удовлетворять.

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