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Глава ФРС США: в 2023 году базовая процентная ставка снижаться не будет

Председатель ФРС США Пауэлл не счел целесообразным снизить базовую процентную ставку

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Carolyn Kaster/AP

Глава выполняющей функции центрального банка страны Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что снижение в 2023 году базовой процентной ставки не является целесообразным, сообщает ТАСС.

По словам Пауэлла, ни один из членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке не рекомендовал снизить ставку в нынешнем году. Поэтому снижение ставки не будет необходимым.

Пауэлл считает, что снижение ставки будет целесообразным лишь тогда, когда в стране значительно снизится инфляция. А такого снижения, на его взгляд, можно ожидать лишь в ближайшие пару лет.

Глава ФРС отметил, что инфляция в последнее время не снижается, и повышение ставок до сих пор не сказывались на ней. Так, в месячном выражении рост потребительских цен в США уже долгое время составляет 0,4%. При этом за апрель 2023 года они выросли в годовом выражении на 4,9%, а за май — на 4%.

Ранее сообщалось, что вслед за банкротством некоторых крупных инвестиционных банков со схожими финансовыми трудностями в США могут столкнуться ряд региональных кредитных организаций. Это будет обусловлено значительной кредитной задолженностью по объектам коммерческой недвижимости на общую сумму $1,5 трлн.

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