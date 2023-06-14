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Стало известно, сколько теряет ежемесячно Калининград от запрета транзита Литвой

Алиханов: Калининград теряет ежемесячно более 900 млн рублей от запрета транзита Литвой

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Global Look Press

Калининград и одноименная область теряют в общей сложности более 900 млн рублей на ежемесячной основе от блокировки транзитного сообщения властями Литвы. Слова губернатора региона Антона Алиханова приводит РИА Новости.

При этом максимальный уровень ежемесячного ущерба для Калининградской области оценивается в 980 млн рублей. Речь идет о необходимости властей региона осуществлять дополнительные расходы для компенсации экономического и торгового ущерба, уточнил он.

«Оценки наших ежемесячных потерь 900–980 млн рублей дополнительных расходов, которые мы несем в связи с этими действиями (запрета транзита через Литву — «Газета.Ru»)», — заключил Алиханов в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

17 июня губернатор Антон Алиханов сообщил, что власти Литвы уведомили о сокращении железнодорожного транзита грузов в Калининградскую область из других российских регионов. По его оценке, под запрет транзита попадет до 50% номенклатуры грузов.

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