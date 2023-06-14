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США в два раза ускорят закупки нефти в стратегический резерв

Вплоть до конца 2023 года Соединенные Штаты Америки произведут закупку 12 миллионов баррелей нефти в стратегический резерв. Это связано с тем, что он был истощен в связи с продажей сырья, которой США активно занимались в прошлом году.

Соответствующими данными, ссылаясь на источники, которые были знакомы с планами властей государства, поделились авторы Reuters.

В статье также напоминается, что закупка 6 миллионов баррелей была анонсирована ранее.

Тем не менее, в настоящий момент ситуация на рынке дает стране возможность ускорить восполнение запасов в два раза, отмечает Общественная служба новостей.

Кроме того, сотрудники администрации американского президента Джо Байдена рассказал журналистам, что продажа нефти в прошлом году проводилась по гораздо более низким ценам, чем стоят нынешние закупки.

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