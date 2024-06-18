Футболистов сборной Украины обвинили в том, что они зазвездились

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко резко раскритиковал сборную Украины после поражения в матче группового этапа чемпионата Европы — 2024 национальной команде Румынии. Его слова приводит «Спорт-экспресс в Украине».

«Это они сами себя звездами считают, футболеры наши. Зазвездились. Вот после таких игр мне будет интересно взглянуть на обновление трансферной стоимости Лунина или Зинченко», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, завершилась со счетом 3:0 в пользу румынских футболистов. Счет в матче открыл Николае Станчу на 29-й минуте, его ассистентом выступил Деннис Ман. На 53-й минуте отличился Рэзван Марин, а финальный счет в поединке установил Денис Дрэгуш через четыре минуты, голевую передачу ему отдал Ман.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций инициировал запрет российских флагов на матчах сборной Украины на проходящем в Германии чемпионате Европы. Стюарды и сотрудники службы безопасности стадиона «Альянц Арена», где проходит в минуты написания новости первая игра украинской сборной на Евро-2024, были проинструктированы на данную тему и должны изымать национальные российские атрибуты на входе, чтобы избежать провокаций.

Ранее в РФС назвали правильным запрет российских флагов на матчах Украины.