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На Камчатке женщина, лишенная родительских прав, полгода жила на детские пособия

Жительница Камчатки потеряла родительские права, но продолжила получать пособия

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Shutterstock

На Камчатке женщина получала детские пособия, будучи лишенной родительских прав. Об этом сообщили в полиции региона.

Правоохранители заподозрили 35-летнюю жительницу Петропавловска-Камчатского в мошенничестве при получении выплат. По версии следствия, в прошлом году женщина оформила и стала получать пособия в связи с рождением и воспитанием трех несовершеннолетних детей. Однако уже в июне многодетная мать была лишена родительских прав по решению суда.

Тем не менее она не перестала получать выплаты по детским пособиям. За шесть месяцев ей на счет пришло более 500 тыс. рублей. В конце концов факт хищения бюджетных средств установили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю.

Теперь россиянке грозит реальное лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее два россиянина похитили более 11,5 млн рублей при махинациях с Пушкинскими картами.

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