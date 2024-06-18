На Камчатке женщина, лишенная родительских прав, полгода жила на детские пособия

На Камчатке женщина получала детские пособия, будучи лишенной родительских прав. Об этом сообщили в полиции региона.

Правоохранители заподозрили 35-летнюю жительницу Петропавловска-Камчатского в мошенничестве при получении выплат. По версии следствия, в прошлом году женщина оформила и стала получать пособия в связи с рождением и воспитанием трех несовершеннолетних детей. Однако уже в июне многодетная мать была лишена родительских прав по решению суда.

Тем не менее она не перестала получать выплаты по детским пособиям. За шесть месяцев ей на счет пришло более 500 тыс. рублей. В конце концов факт хищения бюджетных средств установили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю.

Теперь россиянке грозит реальное лишение свободы на срок до шести лет.

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