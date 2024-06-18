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После смертельного ДТП в Рязанской области возбудили уголовное дело

МВД: по факту смертельного ДТП в Рязанской области возбудили уголовное дело

По факту смертельного ДТП в Рязанской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщила региональная пресс-служба МВД.

Официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что сейчас на месте трагедии проводится предварительное расследование, там находятся руководители УМВД России по Рязанской области и областной Госавтоинспекции.

Инцидент случился в Шиловском районе Рязанской области. По данным прокуратуры, в результате аварии пострадали 21 гражданин, из них восемь погибли на месте, 13 госпитализированы с различными травмами в медицинское учреждение, в том числе трое несовершеннолетних.

В пресс-службе Госавтоинспекции отметили, что причиной массового ДТП стал выезд автобуса на полосу встречного движения.

До этого в Петербурге Audi с московскими номерами врезался в стеклянную витрину магазина.

Ранее крупное ДТП парализовало движение автомобилей на востоке Москвы.

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