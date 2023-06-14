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Курс доллара превысил 85 рублей

Курс доллара на Московской бирже впервые с апреля 2022 года превысил 85 рублей

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Курс доллара на Московской бирже впервые с 4 апреля 2022 года превысил отметку в 85 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов, передает ТАСС.

По состоянию на 09.48 мск, курс американской валюты прибавлял 0,86%, достигнув 85,02 рубля. К 09.52 мск курс доллара отметился на уровне 84,87 руб. (+0,68%).

В то же время курс евро составлял 91,53 рубля, прибавив 0,65%, курс китайского юаня — 11,831 рубля, прибавив 0,82%.

13 июня курс евро поднялся до отметки в 91 рубль впервые с 25 апреля 2023 года.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев допустил дальнейшее укрепление курсов доллара и евро к рублю. По его мнению, «небольшой рост» доллара и евро даже более вероятен, чем укрепление рубля.

В Росконгрессе также отмечали, что валюта, способная конкурировать с долларом и евро, появится не ранее 2035-2040 годов. Подчеркивается, что, если доллар США из-за избыточного применения санкций и очередных волн банковских кризисов перестанет восприниматься как незаменимый инструмент, освободившееся место займет не только евро.

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