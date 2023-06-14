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Сбер: портфель рублевых пассивов превысит 20 трлн рублей к концу 2023 года

Первый зампред Сбера Кирилл Царев рассказал о значительном росте рублевых пассивов банка

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев рассказал о значительном росте рублевых пассивов банка — к концу 2023 года их объем достигнет 20 трлн рублей.

Царев пояснил, что только за май 2023 года портфель рублевых пассивов вырос на 400 млрд рублей, а всего с начала года — на 800 млрд и на данный момент составляет 19 трлн рублей.

«Росту портфеля способствуют сбалансированные продуктовые предложения и улучшение условий по вкладам, например, переход на ежемесячное начисление процентов по СберВкладу повысил его востребованность, а вклад «Лучший процент» является удобным и выгодным предложением для тех клиентов, которые хотят перевести свои сбережения из недружественных валют в рубли», — рассказал Царев.

Ранее в Сбербанке дали прогноз на выдачу ипотечных кредитов в 2023 году.

Кроме того, Царев рассказал, что в текущем году прогнозируется рост выдачи ипотечных кредитов на 46%.

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