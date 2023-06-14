Греф рассказал, что будет определять курс рубля

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что дальнейшую динамику курса рубля во многом определят цены на нефть и состояние мировой экономики. Своими прогнозами он поделился в интервью РБК.

«Дальнейшие предсказания очень сложно делать, потому что это зависит от состояния нашего торгового и платежного баланса», — пояснил Греф. Он напомнил, что цена на нефть потеряла порядка 35% за последний год. Это стало решающим фактором в динамике курса рубля.

«Конечно, еще один показатель — это восстановление импорта», — добавил Греф. Он подчеркнул, что шоковое сокращение импорта и ценовой шок на рынке в 2022 году привели к тому, что сильно увеличился экспортный поток и профицит платежного баланса.

Уже в 2023 году происходит новая нормализация условий торговли, указал Греф. По его оценке, предсказывать сложно, на каком уровне стабилизируется цена основных экспортных товаров.

«И сегодня есть еще один параметр — количественные показатели [экспорта]. Тоже вещь, которую мало удается предсказать с достаточной степенью объективности», — уточнил Греф.

Ранее Греф заявил, что российская экономика восстановится до прежних объемов в течение двух лет.