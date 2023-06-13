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Россиянам стало проще расплачиваться за товары и услуги в Турции

MarketOverview: в Турции заработала оплата по Системе быстрых платежей и картами банков РФ

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Depositphotos

На турецком внутреннем рынке заработала оплата по Системе быстрых платежей (СПБ; позволяет переводить деньги другим людям по номеру телефона, а оплачивать товары и услуги — по QR-коду) и картами Visa, Mastercard, Union Pay и «Мир» российских банков. Пока речь идет только об отдельных торговых точках, сообщается в Telegram-канале MarketOverview.

Провайдер SigmaPay предоставляет как интернет-эквайринг, так и оффлайн-решения — POS-терминал в телефоне. При оплате таким способом курс конвертации лира--рубль отличается на 12%. Подобную оплату принимают не только в турецких отелях, но также в кафе и других торговых точках. Система работает по следующей схеме: сначала со счет покупателя списываются рубли, а затем деньги поступают продавцу на счет в турецком банке. При этом срок подобного перевода ограничивается двумя днями, уточняется в материале.

«В некоторых торговых точках можно оплатить покупку по СБП и картами любых российских банков (даже из санкционного списка) с помощью сервиса SigmaPay. На стойке продавца обычно располагается соответствующая наклейка <...> Платформа зарабатывает как на эквайринговой комиссии - 2%, так и на курсе конвертации: по отзывам курс конвертации лира--рубль отличается примерно на 12%», — заключается в материале.

28 апреля газета Sabah со ссылкой на источники сообщила, что Россия и Турция договорились о новой платежной системе для российских туристов. Российские туристы смогут использовать деньги на своих счетах с помощью дебетовой карты.

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