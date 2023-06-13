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Стала известна сумма соглашений, на которую рассчитывают власти Петербурга на ПМЭФ

Губернатор Петербурга Беглов: город намерен получить инвестиции более чем на 500 млрд руб.

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что власти города намерены в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписать ряд соглашений на сумму более чем 500 млрд рублей. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Общая сумма инвестиций, заявленных в соглашениях о намерениях на ПМЭФ-2023, у Петербурга превысит 500 млрд рублей», — пояснил Беглов.

Он добавил, что планируется подписание соглашений в сфере промышленности. В частности, речь идет о возрождении тяжелого машиностроения, также о создании новых проектов в сферах электроники и фармацевтики.

«Обретут конкретные очертания несколько масштабных инфраструктурных проектов, которые серьезно укрепят транспортный каркас нашего города», — поделился Беглов.

ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе второй встречи клуба ПМЭФ говорил, что в мероприятии хотят принять участие все больше стран. Он добавил, что в этом году форум будет посвящен вопросам суверенитета.

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